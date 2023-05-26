В День Киева откроют масштабную выставку с работами самых известных грузинских художников

28 мая, в День Киева, на территории национального заповедника "София Киевская" состоится открытие масштабной художественной выставки "Свободный Город". В экспозиции будет представлено арт-панно, созданное 50 известнейшими художниками Грузии в феврале-марте 2023 года. Это художественный знак поддержки Украины грузинскими художниками и искреннее увлечение героическим украинским народом.

Видео дня

"Мы познакомились с авторами работ во время проведения нашего фестиваля Bouquet Kyiv Stage в Тбилиси. В один из дней мы посетили галерею грузинских художников. Это была незабываемая встреча! 50 художественных шедевров поздравляли нас из трех огромных полотен. Стены галереи как бы дышали мощной "поддержкой Украины и искренней любовью к украинскому народу. Было много сердечного общения, украинского и грузинского пения. Именно тогда у грузинских художников возникла идея подарить триптих Киеву, привезти "Свободный Город" в свободный город Киев", – говорят организаторы события из культурного центра "Дом Мастер Класс".

Кроме того, во время открытия состоится концерт "Пробиваясь в Свет" в исполнении хора "Киев". Большинство произведений, вошедших в программу концерта, были написаны выдающимися украинскими композиторами во время полномасштабного вторжения.

Мировая премьера этого концерта прошла в апреле 2023 года на фестивале Bouquet Kyiv Stage в Тбилиси. Теперь же эта программа зазвучит в Киеве. И для музыкантов, и для организаторов это станет чувственным моментом, ведь большинство композиторов киевляне и их творческий путь связан с украинской столицей.

Дата: 28 мая

Время: 15-00

Адрес: Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24

Вход на презентацию выставки "Свободный Город" по входному билету в Национальный заповедник "София Киевская".