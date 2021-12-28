В Черновицкой области мужчина получил тюремный срок за ограбление туалета

В Сторожинце Черновицкой области суд отправил в тюрьму на четыре месяца мужчину, который обокрал туалет общественного пользования. Из отхожего места злоумышленник вынес алюминиевый бидон емкостью 40 литров.

Об этом идет речь в приговоре на сайте Сторожинецкого районного суда. Инцидент произошел в здании "Сторожинецкого районного союза потребительских обществ", куда мужчина незаметно пробрался.

В решении указано, что подсудимый признал свою вину полностью в зале суда, а также возместил юридическому лицу полную сумму ущерба. Стоимость украденного бидона составляет 840 гривень.

Суд признал злоумышленника виновным по ст.185 ч.2 УК Украины (кража), максимальный срок за которую предусматривает до пяти лет тюрьмы. Однако учитывая вышеизложенные обстоятельства и искреннее раскаяние мужчины, он помещен за решетку на четыре месяца.

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