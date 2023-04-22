В Черноморске в Одесской области прогремел взрыв, есть раненый. Фото

В Черноморске в Одесской области в одном из гаражных кооперативов 22 апреля прогремел взрыв. Пострадал мужчина, его в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Об этом пишет "Общественное Одесса". Правоохранители открыли производство по факту незаконного обращения с оружием.

"В городе Черноморск Одесской области произошел взрыв. Эту информацию Общественному подтвердили в полиции. Причину устанавливают. По словам местных жителей, есть раненый", – говорится в сообщении.

Издание также опубликовало фотографии с места происшествия.

Впоследствии стало известно, что пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, озвученным в полиции Одесской области, взрыв произошел в одном из гаражей местного гаражного кооператива. Предварительно событие квалифицировали по статье о "незаконном обращении с оружием".

Напомним, накануне, 21 апреля, взрывы прогремели в Запорожье. Там сработало ПВО, ведь над городом зафиксировали три вражеских БПЛА Shahed-136.

Также сообщалось, что в ночь на 22 апреля оккупанты снова атаковали Украину дронами Shahed: силы ПВО уничтожили четыре из пяти запущенных врагом иранских "мопедов".

Приземлить вражеских "птичек" удалось силами и средствами ПВО воздушного командования "Восток" Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины.