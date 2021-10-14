Очень интересная тема, которую многие вспоминали в комментариях к моему недавнему посту о мифах из СССР — детские страшилки из девяностых годов. Судя по всему, корни этих страшилок были ещё где-то в семидесятых-восьмидесятых годах (тогда уже рассказывали историю про гроб на колёсиках, сюжетная матрица которой позже была скопирована историей про чёрную руку), но в девяностые годы произошло два знаковых события, которые дали толчок развитию страшных историй, – пишет беларусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Во-первых, в одном из выпусков журнала "Трамвай" (что выходил миллионными тиражами) редактор и один из основных авторов Тим Собакин напечатал несколько пародий на городские страшные истории — тексты "Чёрный утюг" и "Жёлтые зубы", которые быстро пошли в народ. Во-вторых, в 1990 году в журнале "Пионер" Эдуард Успенский опубликовал свои "Страшные повести для бесстрашных школьников" — где бравый советский милиционер борется с красной рукой и другими персонажами городских страшилок. В общем, все истории оттуда пересказывались детьми примерно до конца девяностых.

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Обычно страшилки рассказывали в летних лагерях — в девяностые годы я трижды бывал в так называемом школьном лагере и трижды в выездных лагерях — и там очень часто на тихом часу либо перед отбоем кто-нибудь рассказывал одну из страшных историй. Обязательное условие для качественного пугания страшилками — рядом не должно было быть взрослых, чтобы никто авторитетно не заявил, что все это чепуха. Второе немаловажное условие — темнота, поэтому наиболее качественно страшилки "заходили" перед отбоем — каждый слушающий не видел рассказчика, а лежал в своей кровати, смотрел на темный потолок и рисовал в воображении всякие страшные картинки)

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ об основных страшилках из девяностых годов. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на ютуб-канал конечно же тоже подписывайтесь)

Жила была одна девочка, и вот однажды её мама ушла на работу, и девочка осталась дома одна. Включила она телевизор, там показывают новости — и вдруг вместо новостей страшным голосом говорят: "Девочка, чёрная рука уже в твоей стране!". Девочка на это не обратила внимание и продолжила дальше смотреть. Страшный голос опять говорит — "девочка, чёрная рука уже в твоём городе!".

Девочке надоело смотреть телевизор, и включила она радио. Слушает она песню, как вдруг песня обрывается, и страшный голос говорит — "девочка, черная рука уже на твоей улице!" Девочка всё равно не обращает внимания, слушает радио, и тут голос говорит снова — "девочка, черная рука уже в твоем доме!". Тут девочка напугалась и побежала в ванную, закрылась там. Чей-то голос говорит — "девочка, черная рука уже в твоей квартире!". Девочке стало любопытно, она решила посмотреть, что там такое, открыла дверь — тут-то черная рука на неё и напала.

Когда мама пришла домой — девочки дома не оказалось, и с тех пор никто не знает, где она.

Мне встречались разные варианты этой истории — но чаще всего в них фигурировала именно девочка, к которой медленно приближается черная рука, всё сужая и сужая круги поиска. Иногда рука могла быть красной, хотя в нашем дворе многие утверждали, что история про красную руку — это совсем другое и от нее ещё можно спастись, но вот если придет черная рука — то тогда уже всё, пиши пропало. Под нашим домом был длинный подвал с проложенной через весь многоподъездный дом теплотрассой — почему-то считалось, что черная рука живет именно там)

Однажды одна девочка пошла с мамой в универмаг, чтобы купить шторы. В универмаге шторы были разных цветов — синие, желтые, белые, красные, зеленые и черные. Маме больше всего понравились черные шторы, она взяла их и пошла в кассу. Тут к маме и девочке подошла одна старенькая бабушка и сказала, чтобы они ни в коем случае не покупали черные шторы — лучше пусть купят любого другого цвета, но мама её не послушалась.

Черные шторы повесили в комнате у девочки возле рабочего стола. В первый день, когда девочка делала уроки, она почувствовала, словно кто-то трогает ее за руку. Во второй день, когда девочка делала уроки, она почувствовала, что кто-то трогает ее за плечо. А на третий день черные шторы задушили девочку.

Этой истории я тоже встречал множество вариантов — в одном из них черные шторы погубили всю семью, в другом — девочку и остальную семью спасла бабушка, которая ночью разрезала черные шторы ножницами. Бабушка, кстати, фигурировала во всех вариантах истории — она либо предупреждает о недопустимости такой покупки, либо спасает потом всю семью от черных штор)

Эту историю опубликовал Тим Собакин в журнале "Трамвай" в 1990-м году, после чего она ходила по детским лагерям всю первую половину девяностых, вот эта история:

Один мальчик встретил на улице страшного дядю. Когда дядя зевал, было видно, что у него во рту совсем нет зубов. - Дяденька, а где же ваши зубы? - спросил мальчик. - Сегодня ночью узнаешь! Мальчик вернулся домой и лег спать. Он совсем забыл про страшного дядю. Но в полночь окно вдруг распахнулось, и в комнату влетели Желтые Зубы. Они противно клацали - клац! клац! клац! Мальчик услышал клацанье и проснулся. - Желтые зубы! - испуганно вскрикнул он, вспомнив про страшного дядю. - Вы жизнь мою хотите отнять? - Не надо нам твоей жизни - клац! клац! клац! - сказали Желтые Зубы. - Нам щетка зубная нужна! И со зловещим клацаньем они ринулись в ванную, схватили зубную щетку и вылетели в окно. Мальчик был очень напуган. Но родители его не ругали. Они купили ему новую зубную щетку. За 25 копеек.

Тим Собакин сделал очень классную и позитивную концовку — думаю, многие дети после такого и вовсе перестали боятся страшных историй. Но в лагерях обычно в этой истории финал был другой — желтые зубы уносили мальчика, и никто никогда его больше не видел.

Ещё одна городская страшилка из девяностых, опубликованная Тимом Собакиным во всё том же "Трамвае":

Одна девочка встретила на улице страшную бабушку и перевела ее через дорогу. - Ты добрая девочка, сказала бабушка. - Я хочу сделать тебе подарок. - И она достала из сумочки Черный Утюг. Когда в доме все уснули, из-под стола вдруг послышалось противное шуршуние - шур… шур.. шур.. Это по полу полз Черный Утюг. Его шнур извивался, как змея - шур.. шур.. шур.. Услышав шуршание, девочка проснулась и увидела, как Черный Утюг заползает на шкаф. - Черный Утюг! - в страхе закричала девочка. - ты хочешь упасть со шкафа и стукнуть меня по голове? - Не хочу я ниоткуда падать - шур.. шур.. шур.. - сказал Черный Утюг. - Просто я хочу платье твое погладить! Больно уж помятое. С деловым шуршанием он пробрался в шкаф, выгладил платье и уполз обратно под стол. Девочка была очень напугана. Но родители ее не ругали, они попросили ее погладить другие вещи. Папин галстук и мамины перчатки.

Тут тоже, как можно увидеть — концовка очень позитивная)

Иногда во время отбоя в лагере начинали замогильным голосом рассказывать страшную историю, которая заканчивалась как анекдот, и все выдыхали:

В чёрной чёрной галактике, на чёрной чёрной планете, в чёрной чёрной стране, в чёрном-чёрном городе есть чёрный-чёрный дом. В чёрном-чёрном доме есть чёрная-чёрная квартира, а в чёрной-чёрной квартире есть чёрная-пречёрная комната, посреди которой стоит чёрный-пречёрный стол.

За столом сидят Василий Иванович и Петька, и Петька говорит: "Василий Иванович, может уже хватит резину жечь?"

Такие дела)

А вы помните какие-нибудь страшилки из восьмидесятых-девяностых годов?

Расскажите, интересно)

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