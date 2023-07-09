В Чернобае Черкасской области начали выдавать гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал Черкасской области более 4 тысяч продуктовых наборов. Часть из них предназначена для вынужденных переселенцев, живущих в поселке городского типа Чернобай неподалеку от Черкасс.

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В составе наборов продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Эти наборы – ожидаемая поддержка для людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".