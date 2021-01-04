В Чернигове в кафе военных отказались обслуживать клиентку из-за непатриотичных взглядов. Видео
В Чернигове в кафе "Права кава", принадлежащем ветерану АТО, отказались обслуживать женщину из-за ее непатриотичных взглядов.
Видео опубликовал волонтер Ричард Горда на своей странице в Facebook. В нем об инциденте рассказала владелица заведения Екатерина Число (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По ее словам, в кафе зашла клиентка и, увидев на одной из полок красно-черный флаг, стала расспрашивать: "А что это?.. А зачем это?.. Красно-черный флаг, прости господи!"
Девушка начала объяснять посетительнице, что он здесь для того, "чтобы люди не забывали, что у нас в стране война... владельцы военные".
В ответ на это посетительница якобы заявила: "Это вы мне, военной, будете рассказывать?"
После этих слов клиентку попросили уйти.
Та сказала, что ей и так "неприятно здесь находиться".
В свою очередь Число ответила: "А мне неприятно обслуживать сепаратистов".
"И это на седьмом году войны, то есть сепаратисты уже настолько оборзели, что просто приходят и указывают нам, что мы не должны быть украинцами", – возмутилась владелица кафе.
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