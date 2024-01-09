В Чернигове разоблачили адвоката, которая помогала военнообязанным избежать мобилизации. Фото

В Черниговской области правоохранители задержали местную адвокатку, которая помогала военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. За такую "помощь" женщина требовала 6-7 тысяч долларов.

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Об этом в понедельник, 8 января, сообщили на официальном Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области. В полиции отметили, что адвокат "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе.

Такую деятельность она проводила на системной основе. В схеме ей помогали члены ВЛК одного из медицинских учреждений, оформлявших необходимые документы.

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали женщину при получении 200 тысяч гривен взятки за прохождение медицинского обследования ВЛК гражданином с последующим выводом о негодности. Кроме того, в автомобиле фигурантки изъяли еще 8 тысяч долларов.

Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ей сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Национальной полиции разоблачили группу злоумышленников, которые через непризнанное Приднестровье вывозили из Украины уклонистов от мобилизации. За такую услугу военнообязанные граждане платили до 5 тысяч долларов.

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