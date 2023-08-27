В Черкассы направили 4 тысячи проднаборов для переселенцев от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Бахмута в Черкассах продолжают получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Выдачи развернулись, в частности, в гуманитарном хабе для перемещенных лиц из несокрушимого города-крепости.

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Гуманитарная помощь является одной из базовых потребностей людей, которых война заставила эвакуироваться. Фонд Рината Ахметова отправил в Черкасскую область 4 тысяч продуктовых наборов.

В каждом из них продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В течение лета Фонд Рината Ахметова направил около 35 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донецкой области. Выдачи помощи были организованы в 25 гуманитарных хабах и штабах территориальных общин по всей Украине.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".