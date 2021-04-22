В Черкассах просят помочь подростку, получившему ранение в голову в тире. Фото потерпевшего

Состояние ученика одной из черкасских гимназий – 14-летнего Артема, который получил ранение в голову в тире, до сих пор критическое, а медики не дают никаких прогнозов относительно жизни и здоровья ребенка.

В то же время знакомые семьи просят неравнодушных украинцев помочь. Пост об этом появился в Facebook-сообществе "Типичные Черкассы".

"В вашей молитве и помощи нуждается юный черкащанин Артем, добрый и отзывчивый ребенок. Случился трагический случай, который озвучивается всеми украинскими СМИ. Сейчас Артем в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения находится в детской областной больнице. Верю в добро и прошу поддержки всех друзей и всего сообщества " – написала одна из пользовательниц сети, попросив репост сообщения.

Она также опубликовала фото Артема и данные о счете мамы парня для благотворительной помощи.

Напомним: инцидент произошел в понедельник, 19 апреля, в черкасской гимназии №9. Мальчик попал в больницу в критическом состоянии, ведь пуля прошла навылет и полностью прошила мозг. Подростку провели операцию, пулю удалось достать из головы, однако Артем впал в кому.

Известно, что тренера, который оставил ребенка один на один с оружием, взяли под стражу. Подробнее об инциденте читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ракитное Запорожской области 19 апреля подросток 2005 года рождения выстрелил себе в рот из газового пистолета. Пострадавшего госпитализировали в больницу.