В Черкассах на пешеходном переходе Tesla насмерть сбила 18-летнего студента: появились детали трагедии. Фото

В Черкассах в воскресенье, 3 ноября, Tesla насмерть сбила 18-летнего парня. Артем Волынец учился на втором курсе Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого. 22-летнему водителю за смертельное ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.

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Как сообщили в полиции Черкасской области, трагедия произошла на улице Крещатик около 21:00. Предварительно установлено, что 22-летний водитель Tesla наехал на 18-летнего юношу, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие удара парень получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Полицейские проверили водителя на состояние опьянения – прибор "Драгер" показал, что он трезв.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, авто изъяли.

На месте работали следователи отдела расследования ДТП Главка полиции.

Водитель Tesla проходит дополнительную проверку на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения в медучреждении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство, по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Имя погибшего парня назвали в ЧНУ им. Б. Хмельницкого, где Артем учился в Учебно-научном институте экономики и права на втором курсе.

"Университетская громада выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям Артема", – говорится в сообщении.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 30 сентября 2024 года в Украине на подконтрольной территории произошло 19 127 ДТП (в 2023 году за аналогичный период – 17 394).

В результате этих аварий погибли 2 214 человек (за аналогичный период 2023 года – 2 157), еще 23 923 человек травмированы (за аналогичный период 2023 года – 21 888).

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в воскресенье в Белой Церкви на Киевщине легковушка Ford на переходе насмерть сбила девушку. За рулем находился 22-летний местный житель, 19-летняя жительница Киевщины и ее собака погибли на месте.

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