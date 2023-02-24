Блог | Олег Швец: В чем опасность голубого света от гаджетов

Комп’ютери, ноутбуки, планшети, телефони забирають левову частину нашого робочого часу, ми також витрачаємо перед ними години відпочинку. Не можна не відчути негативних наслідків для очей від концентрації зору на тексті і зображеннях, підсвічених блакитним світлом. Описані численні проблеми для органу зору: сухість очей, пришвидшення дегенерації жовтої плями, збільшення ризику катаракти та низка інших негативних наслідків.

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ОСОБЛИВОСТІ БЛАКИТНОГО СВІТЛА

Блакитний — один із кольорів у спектрі видимого світла. До них належать також червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий. Разом вони утворюють біле світло, яке ми бачимо, коли світить сонце — основне джерело блакитного світла. Флуоресцентні та світлодіодні лампи також випромінюють блакитне світло.

Кожен колір у спектрі видимого світла має різну довжину хвилі та рівень енергії. Блакитне світло має коротшу довжину хвилі та вищу енергію, ніж інші кольори. Результати досліджень демонструють зв’язок між пошкодженням очей і короткохвильовим блакитним світлом із довжиною хвилі від 415 до 455 нанометрів. Світло від світлодіодів, які використовуються в екранах смартфонів, телевізорів, планшетів і ноутбуків, в основному має довжину хвилі від 400 до 490 нанометрів.

ДІЯ НА ОЧІ

У великих кількостях високоенергетичне світло, як-от ультрафіолетове та блакитне, підвищує ризик захворювання очей. Експерти вважають, що цифрове напруження зору, або синдром комп’ютерного зору, вражає приблизно 50% користувачів комп’ютерів. Для нього характерні сухість, подразнення очей і розмитість зору.

Блакитне світло також може пошкодити вашу сітківку, що називається фототоксичністю. Рівень пошкодження залежить від довжини хвилі та часу впливу. Дослідження на тваринах показують, що навіть короткий вплив (від кількох хвилин до кількох годин) може бути шкідливим. Доведено, що фільтр, який відсікає 94% блакитного світла, зменшує шкоду.

Є докази, що блакитне світло здатне призвести до постійних змін зору. Майже все блакитне світло проникає прямо до задньої частини сітківки. Деякі дослідження показали, що воно може збільшити ризик такого захворювання сітківки, як дегенерація жовтої плями.

За результатами досліджень, вплив блакитного світла може призвести до вікової макулярної дегенерації (ВМД). В одному з досліджень було продемонстрованоо, що блакитне світло викликає вивільнення токсичних молекул у фоторецепторних клітинах. Це спричиняє пошкодження, які можуть призвести до ВМД.

ПОГІРШУЄ СОН

Блакитне світло від екранів електронних пристроїв впливає на циркадні ритми та на цикл сну. Воно сигналізує мозку прокинутися, коли він повинен відпочивати. В одному дослідженні лише дві години впливу блакитного світла вночі сповільнили або припинили вивільнення гормону сну мелатоніну. Тому варто вимикати гаджети принаймні за 3 години до сну.

ПІДВИЩУЄ РИЗИК РАКУ

Дослідження показало, що люди, які працюють у нічну зміну та піддаються впливу блакитного світла, мають більший ризик розвитку раку молочної залози, передміхурової залози та колоректального раку.

НАСЛІДКИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Очі дитини не так добре фільтрують блакитне світло, як очі дорослих. Якщо екрани пристроїв випромінюють його забагато, це може збільшити ймовірність розвитку короткозорості та проблем з концентрацією уваги. А надвечір і вночі зумовити ще повільніше вивільнення мелатоніну якщо порівняти із дорослими.

Щоб захистити очі, обмежте свій час і тривалість перебування вашої дитини перед екраном. Робіть часті перерви у користуванні джерелами блакитного світла. Вимкніть самі і попросіть прибрати вашу дитину всі електронні гаджети, включно з портативними ігровими пристроями, принаймні за 30 хвилин до сну.

Окуляри та інші пристрої з фільтрами для блакитного світла широко промотуються, але поки що не мають достатнього підтвердження ефективності у достовірних дослідженнях.

МОЖЕ БУТИ КОРИСНИМ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

У дослідженнях на тваринах вплив блакитного світла вночі викликав симптоми депресії. Але вплив блакитного світла вдень може мати протилежний ефект.

Його використовували для лікування сезонного афективного розладу. Це форма депресії, пов’язана зі зміною пір року. Результати досліджень демонструють, що 20 хвилин впливу блакитного світла вранці допомагає полегшити симптоми цього розладу. Щоправда, часто ця тривалість перевищується у багато разів.