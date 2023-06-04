В Броварах 19-летняя девушка попала под электричку и погибла на месте: детали трагедии

3 июня в Броварах под Киевом произошла трагедия, в результате которой погибла 19-летняя девушка. Она внезапно оказалась на рельсах в момент, когда по ним проезжал электропоезд.

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Машинист резко затормозил, но состав на такой скорости не успел вовремя остановиться. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители прибыли на место, чтобы зафиксировать инцидент и заняться опознанием тела погибшей. Они установили, что травмы, полученные от столкновения с поездом, были несовместимы с жизнью.

Причины трагедии устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14-летняя девочка погибла в результате столкновения двух автомобилей под Днепром. "Москвич", в котором ехала Мария, ее мама, папа, сводные брат и сестра, поворачивал на заправку, и в этот момент в него врезался Mercedes.

А в Польше поезд сбил 17-летнего украинца. От полученных травм парень скончался на месте, полиция расследует причины и обстоятельства случившегося.

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