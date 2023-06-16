В боях за Украину погиб звукорежиссер Иван Шульга: у него остался 9-летний сын. Фото

Очередную утрату понесла Украина из-за вероломной, циничной и безжалостной агрессии Кремля. На этот раз, сражаясь за государственный суверенитет и свободу от захватчиков, погиб 34-летний звукорежиссер Иван Шульга.

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Молодой украинец имел довольно успешную карьеру, работал на студии производства Starlight Media, которое и сообщило трагическое известие. Однако когда Россия вторглась со своими войсками на нашу землю, Иван принял решение защищать родину на фронте.

"Талантливый, профессиональный, добрый, великий патриот своей страны и защитник ее будущего. Вечная благодарность герою и вечная память", – написали коллеги украинского защитника.

После гибели Ивана Шульги без отца остался его девятилетний сын. Эта утрата стала раной для всей нашей нации и отдельно взятой семьи.

Вечная слава и память защитникам Украины, отдавшим за наше будущее жизнь!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 июня под Бахмутом погиб украинский защитник и автор знаменитых фотографий Евромайдана Роман Черномаз. Во время полномасштабного вторжения России веселый, коммуникабельный парень, бывший душой любой компании, присоединился к батальону "Свобода" и стал снайпером.

А на Запорожском направлении в бою пал 26-летний Олег Бохонок, который родился и жил в Хмельницкой области. У него было впереди много планов на жизнь, и даже война не смогла помешать воплощению одному из них: молодой боец летом прошлого года женился на своей возлюбленной Ирине.

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