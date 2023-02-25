В боях за Украину погиб ветеран Афганистана Эндрю Питерс, воевавший в составе международного легиона обороны. Фото

Ветеран армии США из Висконсина погиб в боях за Украину. 28-летний Эндрю Питерс сражался в составе Международного легиона защиты Украины.

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Об этом сообщают издания WPR и New York Post. Питерс считается седьмым американцем, погибшим на передовой в Украине с начала широкомасштабного российского вторжения год назад.

Эндрю Питерс был зачислен в армию после окончания средней школы в 2012 году. В 2014 году он служил в Афганистане, прежде чем взяться за оружие в Украине в ноябре. Он воевал в составе международного легиона, который был создан правительством Украины в начале 2022 года для привлечения иностранных солдат для защиты страны от российского вторжения.

Отец Питерса рассказал, что его сын владел несколькими языками, в том числе украинским, русским и французским.

Участвуя в защите Украины, он хотел помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну.

"У Эндрю было четкое представление о том, что правильно, а что неправильно", – сказал отец Питерса.

На данный момент семья работает с посольством США в Киеве над возвращением останков американского защитника Украины.

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