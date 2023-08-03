В боях за Украину погиб сержант из Прикарпатья, награжденный Залужным: он вывел 44 побратимов из минного поля под Бахмутом

Защищая Украину от российского агрессора, в боях на Запорожье погиб сержант ВСУ Андрей Задорожный из Ивано-Франковской области. В свое время мужественный воин вывел 44 побратимов из минного поля под Бахмутом.

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За этот подвиг защитника наградили отличием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест". О потере земляка сообщили в Отинийской громаде (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Военнослужащий родился 10 декабря 1979 года. Жил в селе Ворона Отинийской громады на Коломыйщине.

В рядах ВСУ он воевал с апреля 2022 года. Служил командиром отделения и командиром боевой машины 33-й отдельной механизированной бригады.

По словам главы Отинийской поселковой громады Олега Савчука, 43-летний воин погиб 29 июля 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

У Андрея Задорожного остались жена Леся, 22-летняя дочь Диана, 15-летний сын Макар и мама.

"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, побратимам по поводу гибели защитника Украины. В этот горький миг разделяем горе вашей семьи и вместе с вами преклоняем голову в глубокой скорби. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему каждого из нас!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских оккупантов погиб 39-летний мастер-сержант Антон Усовский – главный сержант 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Жизнь защитника с позывным "Шаман" оборвалась во время исполнения служебных обязанностей.

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