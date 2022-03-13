В Берлине больше 20 тысяч человек вышли на митинг против войны в Украине: впечатляющие фото

13 марта более 20 тысяч человек вышли на мирный митинг в Берлине против вторжения РФ на территорию Украины. Акция прошла под девизом: "Солидарны с украинцами".

Об этом сообщило издание "Berliner Zeitung".

По словам немецкой полиции, на протесте было около 20-30 тысяч человек. У них были шарики желтого и голубого цветов, плакаты с антипутинскими лозунгами и призывами завершить войну.

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В середине демонстрации ехала машина с гигантским папье-маше от Дюссельдорфского карнавала с Путиным, который пытается проглотить Украину. На карте государства на немецком написано "Подавись".

Подобные акции прошли сегодня в других крупных городах Германии. Борьбу Украины против оккупационных действий Кремля поддержали в Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте, Штутгарте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в разных городах мира проходят десятки митингов в поддержку Украины.

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