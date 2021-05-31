В Бердянске чуть не утонули две девочки: одна была в критическом состоянии

В Бердянске Запорожской области в воскресенье, 30 мая, в море едва не утонули две девочки. Обеих достали из воды без дыхания, а одна находилась в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского областного совета в Facebook. Отмечается, что на месте происшествия работали фельдшерская и педиатрическая бригады. Инцидент произошел на Бердянской косе.

С разницей более чем в 10 минут детей удалось реанимировать. Одну из девочек спасали более 20 минут – на момент приезда врачей она была в критическом состоянии. После восстановления основных показателей ее госпитализировали в больницу

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"Благодаря слаженной работе бригады в составе врача-педиатра Сушко Натальи Ивановны, фельдшеров Шеховцева Антона и Иваненко Ирины, санитара Мелая Меркурия была спасена жизнь 9-летней девочки. В целом реанимационные мероприятия продолжались около 20 минут и после восстановления основных показателей, девочка была госпитализирована в больницу. Другая пострадавшая после оказания медицинской помощи также была госпитализирована в больницу", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области во вторник, 25 мая, 12-летний мальчик утонул в реке. Туда он пришел вместе со своей 9-летней сестрой и ее приятелем-ровесником.