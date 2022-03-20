В Беларуси российские военные терроризируют местное население в поисках пищи и алкоголя

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Российские солдаты, чьи батальоны дислоцируются в Гомельской области Беларуси, третируют местных жителей, пытаясь добыть "халявный" алкоголь и еду. Белорусы регулярно сталкиваются с военными, которые "несут службу" опохмелившись.

Об этом сообщают авторы белорусских Telegram-каналов, ссылаясь на массовые жалобы своих подписчиков. Модераторы призывают очевидцев злоупотребления властью и воинским званием и дальше фиксировать эти факты.

"Известно, что большое количество солдат РФ, которые находятся на территории Беларуси, злоупотребляют спиртным, проще говоря периодически под алкогольным опьянением", – указано в сообщении канала "Баста".

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Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал:

российские захватчики насильно вывозят измученных от жажды, голода и холода жителей блокадного Мариуполя и доставляют на территорию России;

при выезде из Мариуполя оккупанты РФ раздевают эвакуированных мужчин с целью обнаружения патриотических татуировок, которые могут стать доказательством к причастности к полку "Азов".

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