В Балаклее стартовала "Большая стройка" спорткомплекса, которого ждали 10 лет

В Балаклее на Харьковщине стартовала реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Вымпел" по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил в Facebook спикер Харьковской ОГА Влад Сакович. Спорткомплекс "Вымпел" в Бакалее был закрыт 10 лет назад из-за аварийного состояния. Привлечь деньги на его обновление Изюмская районная госадминистрация пыталась с 2016 года, в том числе через программу Европейского инвестиционного банка и регионального фонда развития. Возможной реконструкция стала только после того, как объект включили в программу "Большая стройка".

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"4 марта на сессии выделили финансирование из областного бюджета, также было принято софинансирование местного бюджета – Балаклейского горсовета, и в июне поступила субвенция из государственного бюджета – 60 млн гривен. Дополнительно мы планируем получить субвенцию в размере 10 млн гривен", – сообщил директор Департамента капитального строительства Сергей Жуков.

Сейчас строители демонтируют чашу бассейна. Затем начнут внешние работы и подготовку шахт для лифтов. Каждый день на объекте работают 30-40 человек.

Как сообщил директор спорткомплекса Ростислав Кравчук, после обновления тот сможет принимать до 200 посетителей в сутки. Для маломобильных людей в трехэтажном здании появятся два лифта.

"Теперь мы сможем принимать соревнования также по паралимпийским видам спорта – областные и региональные. До этого людей на колясках поднимали на руках. После реконструкции у нас будет работать лифт, который будет доставлять людей в спортзал и бассейн", – рассказал Кравчук.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что 2021 году в Украине будут обновлены или построены 80 стадионов.