В Бахмуте погибла мама чемпиона Украины по борьбе: что известно о Наталье Гончаровой

В Бахмуте Донецкой области во время обстрела погибла медсестра Больницы интенсивной терапии Наталья Гончарова. Она вместе с мужем шла по улице, когда рядом разорвался снаряд. Ее супруг был серьезно ранен и сейчас еще находится на лечении. Однако несмотря на трагедию, их сын нашел силы, чтобы выступить на соревнованиях по борьбе через день после этого и стать чемпионом Украины.

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Рядом разорвался снаряд

Трагедия произошла еще 20 января. Наталья Гончарова вместе с мужем шла по улице в Бахмуте Донецкой области. Начался обстрел, и один из снарядов разорвался рядом с ними. Наталья погибла на месте, ее супруг был тяжело ранен, его отвезли в больницу.

Там ему провели операцию, он до сих пор лечится. Его жизни уже ничего не угрожает, но ему предстоит еще реабилитация.

Отец попросил не отказываться от борьбы

У супругов есть два сына. У старшего своя семья и ребенок, он живет в селе недалеко от Бахмута. Младшему, 20-летнему Никите, на следующий день предстояло выступать на соревнованиях по борьбе на Закарпатье. Однако узнав о гибели мамы, он хотел отказаться от участия и ехать в Бахмут.

"С ним разговаривали его тренеры Максим и Андрей Ефремовы, убеждали его, что нужно остаться и все-таки участвовать в борьбе. Но решающим для него стал звонок отца. Когда отец пришел в себя, первым делом он набрал Никиту и сказал, чтобы он не отказывался от борьбы", – говорит супруга одного из тренеров Анна.

Никита Гончаров действительно выступил на соревнованиях. Даже комментатор их боя с волнением рассказал о трагедии спортсмена, о том, что сейчас ему очень тяжело бороться. Но парень справился и победил в поединке, стал чемпионом Украины.

"Это соревнование было отборочным, и теперь Никита поедет на чемпионат Европы, будет бороться там", – говорит Анна.

Была доброй и отзывчивой

Анна вспоминает, что родители Никиты очень переживали за него, всегда интересовались его успехами в спорте. Если соревнования проходили в Бахмуте или в городах неподалеку, они обязательно присутствовали в зале и поддерживали сына.

Коллеги Натальи вспоминают о ней как об очень доброй и отзывчивой. "Очень хороший, добрый, приветливый человек, ответственный и исполнительный сотрудник", – отзывается о ней ее коллега Екатерина Губрий.

Наталья много лет проработала в этой больнице на санпропускнике. "Работа там не из легких, потому что поступают разные люди, встречаются и пьяные, и под наркотиками. Но Наталья никогда даже голоса не повысит, никогда не покажет, что у нее плохое настроение. Коллегам никогда не откажет в помощи. Если ее попросить отыскать данные о пациенте, она перелистает несколько журналов, но найдет", – вспоминает о ней одна из коллег.

Почему супруги не выехали из Бахмута, знакомые не знают. Предполагают, что, как и многие, опасались за свое жилье, не хотели бросать все. "В то время больница уже не работала, наверное, они шли за гуманитарной помощью. И случилось такое несчастье", – предполагает знакомая.

Наталью уже похоронили в Бахмуте. Правда, сейчас навестить ее могилу никто не может, поскольку в городе идут жестокие бои и въезд для гражданских закрыт.