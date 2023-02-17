В Бахмуте осталось 6 тыс. гражданских: Верещук призвала их выехать и не создавать проблемы ВСУ

В городе Бахмут Донецкой области, за который продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, осталось шесть тысяч гражданских. В украинском правительстве призвали жителей населенного пункта срочно эвакуироваться.

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Гражданские не только подвергают себя смертельной опасности, но и мешают работать Силам обороны Украины. Об этом на своем канале в Telegram сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

До полномасштабного наступления России там проживало около 70 тысяч человек.

Она напомнила, что только за один день 16 февраля в Бахмуте из-за обстрелов вражеской российской армией погибли пять человек, девять получили ранения. Верещук подчеркнула, что вражеская артиллерия бьет по жилым кварталам города круглосуточно.

"Если вы адекватные, законопослушные и патриотические граждане, вы должны немедленно эвакуироваться", – говорится в сообщении Верещук.

Она отметила, что люди, решившие остаться в Бахмуте, подвергают себя опасности и создают проблемы и риски волонтерами, правоохранителям и военным.

Кроме того, Силы обороны не могут нормально работать в городе, поскольку вынуждены постоянно учитывать безопасность гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Мадяр" заявил, что оккупанты взяли "штурмовую паузу" в городе Бахмут. Российские солдаты сконцентрировались на огневой деятельности – работают артиллерия и грады, продолжаются стрелковые бои.