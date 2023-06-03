В Бахмуте оккупанты уничтожили и второй дом с муралом, изображавшим семью. Фото

Оккупационные войска России продолжают стирать с лица земли украинский Бахмут в Донецкой области. В сети появились фото, на которых видно, что захватчики разрушили второй дом с муралом "Семья".

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Первый мурал, на котором были изображены женщина с дочерью оккупанты уничтожили еще месяц назад. После этого там оставалось только изображения отца и сына. Теперь его тоже нет. Кадры опубликовали в Telegram-канале Бахмут.Life.

Как утверждают авторы сообщения, авторы муралов хотят повторить их на зданиях Европы.

Две девятиэтажки с рисунками "бахмутской семьи" расположены у Сквера освободителям Донбасса с памятником-самолетом. Первый мурал, который изображал отца, державшего на плечах мальчика с игрушечным самолетом в руке, появился в Бахмуте в августе 2020 года.

Второй мурал изображал женщину, которая любовалась своей маленькой дочерью.

Оба рисунка были размещены на боковых фасадах девятиэтажек по ул. Чайковского, дом 105 и 107.

Настенные картины назвали "Громада счастливых людей" и "Бахмут – город, открытый для добра".

Как сообщал OBOZREVATEL, битва за "стратегически неважный", как заявляли российские пропагандисты, Бахмут Донецкой области стоила стране-агрессору огромных потерь. На этом участке фронта РФ потеряла 60 тысяч военных убитыми и ранеными.

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