В Антарктиду на поиски затонувшего в 1915 году корабля капитана Шеклтона отправится команда ученых

В Антарктиду на поиски затонувшего в 1915 году корабля капитана Шеклтона снова отправится команда ученых. На этот раз исследователи возьмут с собой специальные подводные аппараты.

Если группе удастся найти затонувшее судно Endurance на глубине три тысячи метров, они нанесут его на карту и сфотографируют, но не достанут никаких артефактов, пишет ВВС.

Корабль Шеклтона имеет историческое значение и был признан памятником в соответствии с Международным договором об Антарктике. Отмечается, что его ни в коем случае нельзя беспокоить. Кораблекрушение является самым известных из всех в истории, а также самое трудное для обнаружения.

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"Этот корабль стал иконой. Если мы сможем идентифицировать его, мы проверим его и сделаем подробное трехмерное сканирование с помощью лазеров. И мы надеемся транслировать все это в то время", – рассказал доктор Джон Ширс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самый большой в мире айсберг А68, в период с 10 по 12 июля 2017 года отколовшийся от Антарктического полуострова, в середине апреля 2021 года растаял. От него остались бесчисленные мелкие фрагменты.