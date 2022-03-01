В Ахтырке оккупанты ударили 'Градами' по воинской части: погибли 70 украинских воинов. Фото и видео

В Ахтырке Сумской области в результате массированного огня российских оккупантов по воинской части погибли 70 бойцов. Их тела до сих пор достают из-под завалов.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого. В то же время он уточнил, что потери россиян также существенные (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вчера (28 февраля) вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС и добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище под 70 украинских бойцов", – сказано в сообщении.

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Живицкий подчеркнул, что со стороны врага потери также большие. По городу много тел россиян, которые сотрудники Красного Креста забирают домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля россияне уже обстреливали Ахтырку. Тогда были ранены около 70 человек, в том числе женщины.

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