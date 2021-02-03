В 2020-м ДТЭК Донецкие электросети вернул свет жителям 42 прифронтовых населенных пунктов

В 2020 году ДТЭК Донецкие электросети вернул свет жителям 42 прифронтовых населенных пунктов, которые из-за боевых действий постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света.

Как сообщили в компании, некоторые из них – Луганское, Жованка, Шумы, Гладосово, Майское – обесточивались за это время несколько раз.

В 2020 году бригады ДТЭК Донецкие электросети более 40 раз выезжали на ремонты объектов в линии разграничения. Они восстанавливали работу двух высоковольтных линий, 14 линий средне-низкого напряжения и 126 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате обстрелов. Всего же с начала боевых действий на Донбассе на подстанциях и линиях электропередач, которые были повреждены из-за обстрелов, приходилось проводить работы более 16 тысяч раз.

"Восстановление энергоснабжения в прифронтовой зоне – сложный процесс, требующий множества согласований и времени. Сами работы энергетики пытаются выполнить как можно быстрее, понимают их важность. Несмотря на карантин, наши сотрудники вернули свет и тепло 15 тысячам жителей прифронтовой зоны", – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В компании сообщили, что кроме восстановительных работ, специалисты переносят в более безопасные места прифронтовой зоны оборудование, которое из-за обстрелов постоянно находится под угрозой отключения. Так, летом в пригороде Марьинки переместили одну из трансформаторных подстанций и заменили поврежденный трансформатор. Это позволило избежать отключений для 73 домов.

Кроме того, в ноябре компания завершила модернизацию двух высоковольтных линий 110 кВ "Котляревская – Желанная" и "Котляревская – Очеретино", питающих прифронтовую Авдеевку и 21 населенный пункт, в которых проживает более 40 тысяч жителей.