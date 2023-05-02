'Уже завтра будут на фронте': Порошенко везет военным 25 единиц автомобильной техники. Фото

Волонтеры вместе с Фондом Порошенко приготовили для бригад ВСУ 25 единиц автомобильной техники, среди которых тягачи, автомастерские и мобильные бани. Все это уже завтра отправится в войска.

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Об этом рассказал пятый президент на своей странице в Facebook.

После того как на передовой протестировали первую передвижную автомобильную мастерскую (ПАРМ), за ними выстроилась очередь, рассказал Порошенко. Мастерские на базе британского грузовика DAF оснащены необходимым оборудованием – здесь есть и генераторы, и компрессоры, станки, а также краны и лебедки для эвакуации военной техники. Команде, работающей над переоснащением техники, удалось в короткие сроки сделать пять таких кунгов.

"Пять крутых, новых, только что изготовленных нашей командой передвижных автомастерских. Я думал, что очередей больше чем за банями, не будет. Но если выбирать, ребята просят ПАРМ. На фронте эта мастерская будет делать ремонт, и не нужно будет эвакуировать подбитую технику в тыл", – объяснил Порошенко.

В войска отправляют и очередную партию банно-прачечных комплексов – сразу 10 единиц. "Мы поставили это на поток. Если за первые шесть месяцев было изготовлено 22 стиральных комплекса, то сейчас только через 4 недели изготовлено 10. И мы будем ускоряться, потому что выстроилась очередь из бригад – это и десантники, и морская пехота, и моторизованные бригады , и тероборона", – объяснил Порошенко.

"Здесь есть четыре душевых поста, полторы тонны воды для автономности, котел, чтобы за 17 минут разогреть до 40 градусов воду. И четыре машины – две стиральных и две сушильных, чтобы было где помыться нашим воинам, которые и не мечтали об этом на передке", – показывает он мобильный бытовой комплекс.

"И плюс десять артиллерийских тягачей для перевозки личного состава – это только на завтрашнюю поездку в ВСУ – к морпехам, десантникам, артиллеристам, к теробороне", – отметил Петр Порошенко.

Общая стоимость этой партии техники превышает 17 млн грн. Это совместная кооперация донаторов ОО "Дело Громад" и Фонда Порошенко.

Над тем чтобы максимально ускорить передачу техники в войска, работает большая команда, рассказал Петр Порошенко.

"Более 100 человек – добровольцев, волонтеров, механиков, мастеров, техников, переводчиков, логистов работают вместе с вами на Вооруженные силы Украины. Приближают нашу победу", – отметил пятый президент.

"Мы держим кулаки за Вооруженные силы и за успех нашего наступления", – подчеркнул Петр Порошенко.