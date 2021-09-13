Уже в ноябре государство Украина может получить иск на 750 млн долларов из-за инвестконфликта со SkyMall

Весной текущего года эстонские инвесторы торгово-развлекательного центра SkyMall были вынуждены инициировать инвестиционный спор к государству Украина. После этого было предоставлено 6 месяцев для досудебного урегулирования спора, когда стороны могут договориться. Шесть месяцев заканчиваются уже в ноябре. И очевидно, эстонские инвесторы будут вынуждены подать иск к государству Украина в конце этого срока. Иск будет составлять 750 млн долларов США – это размер понесенных компанией Аrricano убытков.

Об этом заявила во время разговора с политологом Юрием Романенко генеральный директор компании Аrricano Анна Чуботина, передает dsnews.ua.

В Украине десятками лет не решается резонансное дело с торгово-развлекательным центром SkyMall. Еще в 2014 году Лондонский арбитраж признал правоту эстонских инвесторов, которым их украинский партнер Андрей Адамовский должен был вернуть акции в обмен на оговоренную сумму денег. Этого не произошло. Как следствие, эстонские инвесторы, которые построили этот центр, потеряли над ним контроль. А теперь Украина может не только попасть в международный скандал, но и будет вынуждена заплатили 750 млн долл.

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"Дело получило особую огласку в 2019 году, когда Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США вспомнил об этом резонансном конфликте. После этого можно было ожидать что дело сдвинется с мертвой точки. Но этого не произошло", – сказала, в частности, Анна Чуботина.

"Компания была вынуждена подать заявление в новую ВСК по защите прав инвесторов при Верховной Раде Украины. В ВСК вошли эстонские представители компании Аrricano, представители Генпрокуратуры Украины, непосредственно Андрей Адамовский (один из инвесторов, участник конфликта). Решением этой комиссии было, что процесс расследования данного дела затягивается правоохранительными органами и прогресса в нем нет. ВСК обратилась и к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием взять это дело под личный контроль, и в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой ежемесячно информировать о ходе расследования уголовных дел и прогрессе в них. Это было в прошлом году. Но этого не произошло", – отметила она.

Адвокаты компании продолжали общаться с послом Эстонии, с департаментом по защите прав инвесторов при Генеральной прокуратуре Украины. К сожалению, это не привело к каким-либо результатам. Не найдя никакой правовой поддержки эстонские инвесторы были вынуждены инициировать инвестиционный спор к государству Украина. Этот спор был инициирован в апреле текущего года в США. После этого было предоставлено 6 месяцев для досудебного урегулирования, когда стороны могут договориться.

"Здесь важно понимать, что в этот период была создана межведомственная рабочая группа, которая заседала в августе. В нее вошли представители Минюста, ВСК и Генпрокуратуры. Решением этой межведомственной комиссии стал стандартный набор документов, что свидетельствует о том, что государственные органы Украины идут шаблонным путем и не заинтересованы в быстром разрешении спора", – сказала Анна Чуботина.

"Шесть месяцев для досудебного урегулирования спора по этому делу заканчивается в ноябре. И очевидно, эстонские инвесторы будут вынуждены подать иск к государству Украина в конце этого срока. Иск будет составлять 750 млн долларов США - это размер понесенных компанией Аrricano убытков. Эстонские инвесторы считают, что будет несправедливо, если Украине все-таки придется компенсировать эти убытки. И можно, и нужно урегулировать спор путем возврата актива – торгово-развлекательного центра SkyMall - его эстонским владельцам, согласно решению Лондонского арбитража", – отметила гендиректор.

Напомним, конфликт с ТРЦ SkyMall стал причиной громкого заявления Президента Эстонии Керсти Кальюлайд относительно инвестиционного климата в Украине. В частности, она заявила, что не советует инвестировать в Украину.

Полный текст интервью с генеральным директором компании Arricano Анной Чуботиной для "Беседы Романенко" смотрите тут.