Григорий Козловский вместе с Emily Resort и ФК "Рух" передали очередную помощь ВСУ

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort начали 2024 год с нового доната для наших защитников – бизнесмен и меценат перечислил ВСУ еще 2 млн грн. Общая сумма денежной помощи, которая была собрана на предоставленное военным от празднования Нового года в комплексе, составляет 4 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба мецената. В Emily Resort отметили, что очень приятно начать год с такого полезного и приятного дела – помощи Вооруженным силам Украины.

"Мы, как и анонсировали, уже во второй раз перечисляем весь доход от празднования Нового года в нашем комплексе в размере 2 000 000 грн для ВСУ – в общем это 4 000 000 грн. Спасибо нашим Героям за то, что 2024-й Украина встретила свободной и независимой ! И пусть этот год станет годом Победы!" – говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны неотъемлемой частью жизни многих украинцев стала благотворительность. С первых дней присоединился к ней и основатель Emily Resort и ФК "Рух", львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский. За это время много необходимого и жизненно важного оборудования было передано на передовую нашим воинам и собрано немало средств. Новый год его команда тоже начала с донатов защитникам.

"Призываю каждого, кто работает и имеет возможность, и дальше непрерывно донатить нашим ангелам-хранителям! Именно они ценой собственной жизни и здоровья защищают нашу землю от российской орды! Ну и очень важно – это вера! Вера, что 2024-й станет годом нашей вожделенной Победы!" – отметил Григорий Козловский.

Это первый такой донат от львовского мецената и футбольной команды "желто-черных". На День защитников и защитниц Украины ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к благотворительному футбольному турниру, организованному для сбора средств на ВСУ.

По итогам соревнований удалось собрать более 300 тыс. грн на дроны для военных. А в ноябре "Рух" и его основатель организовали благотворительный матч звезд "Верим в ВСУ", благодаря которому были собраны средства и приобретены термобелье для украинских воинов. В частности, ее получили военные 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, 125-й отдельной бригады территориальной обороны и защитники Бахмута.

Также в начале прошлого года, 28 января 2023 года, основатель футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский с благотворительной целью провел в спортзале EmilySport Arena на территории комплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух" первый масштабный благотворительный турнир по трем видам спорта с участием звезд шоу-бизнеса, киберспорта, юмористов, блогеров и других публичных лиц. На нем собирали средства на "крылья" для 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ – беспилотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, а также ударные дроны R-18 (или Punisher), генераторы, Ecoflow.

Удалось собрать около 550 тыс. грн. Кроме того, польские друзья внесли донат в размере 1 млн грн, за который был приобретен ударный дрон R-18 и пять мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".