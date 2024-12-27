'Уже 53-я поездка за год': Порошенко привезет военным на фронте новую партию дронов и техники

Военные на фронте получат новую партию дронов и техники. Ночные и дневные FPV-дроны, ночные "Мавики", зарядные станции EcoFlow, грузовики и банно-прачечные комплексы, "Старлинки", экскаваторы и другая техника – в этом году это уже 53 поездка. Стоимость техники – 63 миллиона гривен.

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Об этом сообщил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Мы встречаем эти рождественские праздники по-своему, на работе. Готовим к отправке на фронт один из самых больших грузов за год. И так каждую неделю", – отметил он.

"Сегодня везем на Восток сотни FPV-дронов, EcoFlow, дизельных печей, стирально-душевые комплексы, сотни ночных FPV-дронов, ноутбуки, экскаваторы, шины, купольный РЭБ, "Старлинки", грузовики, дефицитные ночные "Мавики", – рассказал о груз Порошенко.

"Кстати, по откровенной лжи некоторых представителей партии власти о наших "Мавиков". Во-первых, они говорят, будто эти дроны были закуплены за ваши деньги. Но все же знают, что Фонд Порошенко никогда не собирал донатов и полностью финансируется за счет наших с Мариной личных средств. И эта сумма уже значительно превышает 6500000000 гривен. Во-вторых, они врут, что эти дроны полгода ждали на складах, пока мы "попиаримся". Показываю официальный документ, накладный на эти "Мавики". Стоит четкая дата получения – 24 декабря. Получили, отчитались, отправили на фронт. Все 24 декабря", – сказал Порошенко.

"Если бы эти лжецы когда-то попытались поработать так же эффективно, как наша команда, отправляя технику для ВСУ изо дня в день, было бы здорово. Но нам своё делать. На рождественские, на новогодние праздники. Потому что ничего более важного для нас, чем помощь армии в спасении государства, сейчас не существует", – отметил он.