Уже 28 украинцев проходят процедуру протезирования от проекта 'Рятуємо життя'

С начала полномасштабной войны в Украине потребность в протезировании военных и мирных жителей значительно выросла. Вернуть людей к полноценной жизни помогает гуманитарный проект, реализуемый Группой Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова "Рятуємо життя". В настоящее время процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 28 пострадавших.

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Чтобы стать участником благотворительной инициативы по протезированию, звоните по телефону на горячую линию гуманитарного проекта "Спасаем жизнь": 0800600014.

Для того чтобы как можно больше украинцев смогли получить качественные услуги по протезированию, гуманитарный проект "Рятуємо життя" подписал меморандум о сотрудничестве с Проектом поддержки протезирования в Украине Protez Hub. Он работает в Украине с 2015 года, привлекая специалистов из США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Европы в партнерстве с международными и украинскими фондами, компаниями, предприятиями.

В настоящее время помощь получают 28 украинцев, всего в программе реабилитации (протезирование и психологическая помощь) принимают участие уже 168 человек. В обработке также - заявки от более чем полусотни человек. Инициатива включает сотрудников Метинвеста и членов их семей, военнослужащих и мирных жителей в регионах присутствия компании.

Один из участников совместной программы протезирования от "Рятуємо життя" и Protez Hub – 23-летний Николай Бурлака: он потерял руку в результате вражеских обстрелов возле комбината Азовсталь, где работал слесарем-ремонтником. После ампутации конечности в донецкой больнице и продолжительного плена Николаю удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию. Благодаря поддержке Метинвеста мариуполь уже готовится к протезированию, а перед тем пройдет 18-дневную реабилитацию в Моршине.

Возможность встать на ноги появится и у криворожца Дмитрия Кулинича, защищавшего Украину на Донецком направлении. Во время боевых действий военный получил ранение в ногу, из-за чего пришлось ампутировать правую голень. Дмитрий ждал протезирования по государственной программе четыре месяца. Гораздо быстрее помогли специалисты "Спасаем жизнь" и Protez Hub, которые сами нашли мужчину и предложили помощь.

Как известно,гумпорект "Рятуємо життя" является одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине. Помимо протезирования проект помогает в психологическом восстановлении, обучении и реинтеграции пострадавших от войны женщин и детей. В частности, благодаря реализации программы "Несокрушимая мама" совместно с "Фондом Маша" помощь уже получили 140 женщин и детей.

Также в условиях полномасштабной войны "Рятуємо життя" обеспечивает украинцев продуктами, средствами гигиены и другими вещами первой необходимости, поддерживает социальные и культурные мероприятия. Всего в рамках проекта помощь от Метинвеста и Фонда Рината Ахметова получили около 400 тысяч человек.