УЗ запустила Kyiv City Express Васильков-Киев: поезда будут доезжать за 37 мин

"Укрзализныця" запустила прямые пригородные поезда из Василькова в Киев. Утренние электропоезда №6042 и 6046 Васильков-2 – Киев будут доезжать в столицу за 37 минут.

Между столицей и станцией Васильков-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Об этом сообщается на сайте УЗ.

Указанный маршрут – часть проекта Kyiv City Express. Теперь пригородные поезда будут курсировать непосредственно в центр города Васильков. Это стало возможным благодаря тому, что АО "Укрзализныця" завершило еще один проект программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – реконструкцию участка Васильков – Васильков-2.

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"11 километров – именно столько железнодорожных путей нужно было электрифицировать и отремонтировать для того, чтобы соединить столицу с одним из ключевых городов в многомиллионной киевской агломерации. Мы начали воплощать этот проект летом – в максимально короткие сроки наладили все необходимые процессы – и уже сегодня жители Василькова наконец-то получили комфортную альтернативу автомобильному транспорту", ​​– рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Всего в рамках реконструкции участка Васильков-Васильков-2 было установлено 258 опор и электрифицировано 11 км путей, модернизировано 4 железнодорожных переезда, капитально отремонтировано более 10 км путей, проложено почти 9 км бесстыковочных путей и расчищена полоса отвода от деревьев и другого растительности. Также на участке внедрена современная микропроцессорная система стрелок и сигналов.

Кроме того, железнодорожники построили новую пассажирскую платформу непосредственно в городе Васильков, теперь именно сюда будут курсировать все пригородные поезда из Киева. Ранее они прибывали к станции Васильков 1, расположенной в поселке Калиновка, что в 10 километрах от Василькова. Новая платформа имеет систему звукового оповещения пассажиров, установлена ​​система видеонаблюдения и информационные табло.

"Последний железнодорожный инфраструктурный проект, реализованный для пассажиров, — экспресс в Борисполь. До этого за десятки лет было построено ровно 0 км новой инфраструктуры для пассажиров. Благодаря программе "Большая стройка" нам удалось возобновить развитие пассажирских направлений и обновление поездов. Это первый проект, который мы уже завершили, который улучшит качество перевозки пассажиров", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Ожидается, что в будни пассажиропоток на маршруте будет достигать 5-7 тысяч пассажиров в сутки.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский объявил о том, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением инициированной им программы "Большая стройка".