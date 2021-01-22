УЗ на открытом аукционе смогла существенно повысить стоимость своих вагонов

АО "Укрзалізниця" провела ряд аукционов на использование вагонов по рыночным ценам. Так, за последние два дня в указанных аукционах было продано 5 лотов общим количеством более 505 тыс. вагоноотправлений.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Подчеркнем, что конечная стоимость ставки остается постоянной и конкурентоспособной – 480 гривен. Следовательно, Укрзалізниця предлагает всем желающим компаниям приобрести необходимый подвижной состав удобными небольшими объемами, сформированными на основе подсчета процента утилизации вагонов парка. Непосредственно для компании данная инициатива обеспечивает дополнительную прибыль и гарантирует сохранность подвижного состава в рабочем состоянии", – говорится в заявлении компании.

Как ранее сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем официальном Telegram-канале, в декабре цена вагона составляла 343 грн в сутки. Соответственно, Укрзалізниця заключает долгосрочные договоры по цене значительно выше текущей цены на рынке.

Напомним, что "UZ-Cargo" с целью усиления позиций компании в сфере грузоперевозок разработала план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов.

Главная цель "UZ-Cargo" – обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.