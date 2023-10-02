'Уверенно шел в каждый бой и вел свое подразделение': погиб командир роты стрелкового батальона с Хмельнитчины. Фото

В боях с врагом на Луганщине погиб 42-летний Александр Пастух родом из Хмельницкой области. Воин с позывным "Добрый" был командиром третьей роты второго стрелкового батальона имени Тараса Хаммера.

О потере сообщила Войтовецкая громада. В Facebook побратимы и знакомые поделились добрыми воспоминаниями о защитнике (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Александр Пастух, 23 мая 1981 года рождения, учился в Войтовецкой школе, а после шестого класса с семьей переехал в Киев. Там он юношей поступил в киевский техникум электронных приборов, позже получил высшее образование на кафедре политологии философского факультета Киевского университета им. Т. Шевченко.

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"Жизнь Саши была сложной и тернистой... Он – огромный патриот и националист. И за свои националистические и патриотические идеи был политическим заключенным в период с 2004 по 2014 год, а это почти половина его короткой жизни..." – говорится в сообщении.

После захвата Россией украинского Крыма и части Донбасса в 2014-м Александр Пастух добровольцем встал в ряды батальона "Азов". А после полномасштабного вторжения войск агрессора с 24 февраля был в составе второго стрелкового батальона ДУК "Правый сектор".

В военном формировании отметили, что благородство, отвага и доброе сердце – навсегда добродетели "Доброго", который никогда не жаловался на войне, а был уверен в своих взглядах и поступках.

"Националист с юношеских лет. Тот, с кем можно говорить об искусстве и философии и за кем не страшно идти на штурм. Уверенно шел в каждый бой и вел свое подразделение. Кто еще, как ты, любил и переживал за каждого. Был первым в Святой Битве и в ежедневной рутинной борьбе. В изнурительных боях и трудностях – мотивировал не сдаваться, не скулить, продолжать… Вечная благодарность, слава и честь тебе, друг, брат, командир! – говорится на Facebook-странице батальона.

Александр Пастух погиб 29 сентября во время выполнения боевого задания возле Кременной в Луганской области.

В Войтовецкой громаде выразили соболезнования семье "Доброго", и в то же время слова благодарности его родителям за то, что "воспитали настоящего отважного мужчину, патриота, воина, защитника". Прощание с Александром состоится в Киеве 4 октября, похоронят его на Лесном кладбище.

"Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас! Пусть Господь дарует Царство Небесное и вечный покой души Сашки Пастуха "Доброго"!" – подытожили в общине, добавив в конце слова погибшего защитника: "Страшно только одно – бояться".

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских захватчиков погиб командир-штурмовик Юрий Сочко. Он служил в 46-й ОАБр Десантно-штурмовых войск ВСУ, защитника не стало на фронте в Запорожской области.

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