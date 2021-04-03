Уважаю тебя, Америка, и презираю тебя, страна-оккупант!

Елена Кудренко Общество 16:41, 3.04.2021 Обновлено: 16:43, 3.04.2021

Уважаю тебя, Америка. И презираю тебя, страна-оккупант. Несмотря на всю многолетнюю пропаганду, дела всегда будут говорить больше, чем слова.

Дела вообще говорят в первую очередь – о человеке ли, о стране, о нации. Можно сколько угодно кричать "а вот ваша Америка..." – так же как "а вот ваш Порошенко!".

Можно забыть о том, кто тебе помог техникой, продовольствием, технологиями во Второй мировой. Можно врать своему народу, что 12 млн американцев якобы голодают. Что они тоже лезли в военные конфликты, значит, и русским можно, "а чо".

Но крыса крысой и останется. Одетая в американские и европейские костюмы, носящая швейцарские часы, везущая свою задницу в немецком автомобиле, обучающая своего отпрыска в Лондонской школе. Она своими поступками все-равно снова и снова показывает, что она крыса.

Фу.

Мерзко.

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