'Уважаемые судьи Гаагского трибунала…' Панюта зачитал произведение-свидетельство 13-летнего победителя конкурса эссе от Фонда Рината Ахметова

"Я свидетельствую о преступлениях, которые российские захватчики совершали в отношении меня, моей семьи и украинского народа. Каждое слово моего свидетельства есть истина"

Так в своем эссе обратился в Международный уголовный суд в Гааге 13-летний Никита Юдин из Бердянска. Его произведение-свидетельство заняло первое место на всеукраинском конкурсе эссе "Моя Украина" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, в рамках которого произведения победителей читают известные украинцы. Слова Никиты звучат голосом Олега Панюты, журналиста и телеведущего.

"Я свидетельствую, что утро 24 февраля 2022 года не забуду никогда, потому что в это время Россия начала полномасштабную войну против моей страны... Я свидетельствую, что российские захватчики ворвались в город Бердянск 27 февраля 2022 года. Я свидетельствую, что российская федерация – государство-террорист", – пишет подросток в творческой работе.

Ему пришлось пережить очереди за хлебом и страх голода. Несмотря на риски, парень с родителями ходил на проукраинские митинги в захваченном городе. Дальше последовали эвакуации, но и в Днепре ждал ужас: попадания ракеты в многоэтажку, где жили Никита с мамой. Они выжили, но парня до сих пор переполняет боль за погибших.

Никита держится мужественно, учится в родной школе дистанционно, овладевает казацким боевым искусством. Говорит, его не одолеть, как и украинскую нацию.

"Уважаемые господа судьи Гаагского трибунала! Вынося приговор по делу "Украина против России", прошу учесть мои свидетельства о военных преступлениях страны-агрессора. Правда, мужество и патриотизм украинцев должны победить!" – обращается Никита.

Смотрите и слушайте его эссе в сильном и пронзительном исполнении Олега Панюты.

Более 4 тысяч творческих работ от детей со всей страны получил Музей "Голоса Мирных" в рамках конкурса. Музей собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй, среди них много детских и подростковых.

Читайте эссе финалистов конкурса в специальной коллекции на портале Музея.