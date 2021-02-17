'Защищаю свой дом и умных людей!' Подробности о бойцах ВСУ, которые подорвались на Донбассе

В воскресенье, 14 февраля, на Донбассе в районе Новолуганского погибли трое украинских военных, подорвавшись на минах. Жертвами стали два жителя Кременчуга – 46-летний капитан Александр Войтенко и 33-летний солдат Вячеслав Алексеенко, а также 26-летний солдат Дмитрий Мироненко из Харькова. Точные причины трагедии неизвестны до сих пор.

Подробнее о том, кто погиб, читайте в материале OBOZREVATEL.

Наталья Войтенко, супруга погибшего капитана Александра Войтенко, до сих пор не может прийти в себя. С горечью рассказывает о том дне, когда не стало ее любимого Саши, с которым вместе они были с 1998 года, когда она еще училась в медучилище.

"Накануне, 13 февраля, мы говорили с ним по телефону около 12 ночи. На следующий день у меня был выходной и он сказал, что до 10 часов утра звонить не будет, чтобы я выспалась. Был день влюбленных, я проснулась и набрала его номер примерно в 9:43. Но он был вне зоны. Как и другие его номера. Я подумала, что, может быть, зашел в штаб – там связи нет. Прошел час, второй, а связи с мужем не было. Я нервничала, набирала его, но безуспешно. Мне оставалось только ждать. Вспомнила, что он там потерял свои очки, решила сходить и купить ему новые. Хотела сразу отправить их по почте, снова набрала, чтобы уточнить адрес отделения. Но он все также был вне зоны", – рассказывает OBOZREVATEL Наталья.

Вернувшись домой Наталья начала готовить, когда раздался звонок подруги. "Она только произнесла: "Наташа" и сделала паузу – я сразу поняла, что Саши нет. Оказывается, уже все соцсети, весь интернет, наши местные СМИ писали о том, что Александр Войтенко погиб, а я этого не знала, никто из командования так и не позвонил мне, не сообщил и не выразил соболезнования. Словно и не было человека. Только чуть позже пришел военком", – говорит она.

Супруга погибшего капитана до сих пор толком не знает, как и почему погиб ее муж.

"По обрывочным данным знаем, что они подорвались на противотанковых минах где-то в районе Новолуганского, и все. Достоверно известно только одно: Саши с нами уже нет. До сих пор из командования никто так и не вышел на связь. Мне кажется, что это бесчеловечно по отношению к нам", – считает Наталья.

Александр и Наталья познакомились 1 апреля 1998 года, в день смеха. Наталья вспоминает, что Саша в военной форме часто приезжал к ней в училище, на переменках привозил что-то вкусненькое. Все девчонки были в восторге от молодого человека в форме.

"Как оказалось, наши отцы хорошо были знакомы, они оба были начальниками ГАИ у нас в Кременчуге. Но мы, дети, не были знакомы. А выяснили все случайно на втором свидании. Получается, что в нашей семье многие были военным, мой отец полковник, Сашин папа – подполковник, родной брат – майор. Только все они служили в милиции. А муж был военным. Он закончил Высшее командное ракетно-зенитное училище, служил в ВДВ, затем в "Альфе" СБУ. А на фронт пошел в марте 2018 года", – вспоминает Наталья.

Решение о том, чтобы идти на войну, Войтенко принял самостоятельно, а семью поставил перед фактом. Хотя родные были против, но поделать было ничего нельзя. Он пояснил, что хочет поддержать ребят и друзей, которые находятся на Донбассе.

На последнюю свою ротацию Александр отправился в начале декабря: "У меня никаких плохих предчувствий не было, а у него были. Он мне говорил: "Зайка, я еду в одну сторону".

Я сердилась, я не могла этого слышать. За полторы недели до гибели у него поднялась температура. У него была проблема с челюстью, она опухла. Я очень его просила все это время: "Саша, ляг в госпиталь, у тебя температура, тебе плохо". Но он все время находил отговорки: какое-то дело нужно закончить, не мог бросить молодых солдат, некем было его заменить, некому служить. Он уже связался с докторами из Киевского госпиталя, которые ранее его оперировали, они попросили прислать снимок. Я так просила его сделать этот снимок и поехать в госпиталь… Но он постоянно повторял: "Не могу бросить пацанов. Так надо, зайка", – говорит Наталья.

Однокурсник Войтенко по учебе в военном училище Егор вспоминает: "Мы учились с ним, были в одной батарее, в одном взводе, в одном отделении. Как говорится, ели из одного котелка. В училище весь педагогический состав был из офицеров, которые прошли боевые точки от Вьетнама до Афганистана. Поэтому с первого курса в нас воспитывали понятие любви к Родине. Он был очень принципиальным и всегда стоял за правду. И веселым, заводилой. За четыре года, когда каждый день рядом, вся человеческая гниль выплывет. А он был настоящим, родители воспитали в нем достойного человека", – говорит OBOZREVATEL его бывший однокурсник.

После окончания училища Александра и Егора распределили по разным частям, но связь они поддерживали до последнего. С началом войны между друзьями произошло недоразумение. "Я первым отправился на войну. Позвонил ему, чтобы сказать, но связь была очень плохой. Он подумал, что я отправился воевать на другую сторону, на сторону врагов. Он всем, с кем мы учились раньше, с досадой рассказывал, что я, лучший друг – предатель. Но вы бы слышали его радость, когда наконец мы поняли друг друга. Он был очень порядочным человеком, таких настоящих – единицы. Я потерял верного друга, вечная память, брат, когда-то встретимся", – говорит Егор.

Еще одним погибшим оказался 33-летний Вячеслав Алексеенко, тоже родом из Кременчуга. Примерно полтора года назад он женился, это был его второй брак. Не все друзья даже знали об этом.

На Донбассе Вячеслав воевал уже давно. В одном из своих ответов под постом на страничке в ФБ он написал промосковскому троллю, который спросил его, за что воюет: "Я защищаю свой собственный дом, свое государство, умных и талантливых людей".

Как рассказал нам родной дядя Вячеслава, Анатолий Алексеенко, тот был единственным сыном в семье, а своих детей у него не было. "Мама очень сильно переживает его гибель. Он был у нее один. Слава отслужил в армии, вернулся домой. Особо работы тут в Кременчуге не было, и он решил, что поедет воевать. Конечно, родные его отговаривали, но он сказал, что кто-то должен быть там. Перед этим он женился, и уехал в АТО. Потом вернулся, немного поработал, но решил вернуться на Донбасс. Заключил контракт на пять лет и все", – говорит дядя.

В среду тела погибших должны привезти в Кременчуг. "Мы живем тут возле моста, через который их повезут. Так что сразу увидим. В четверг их уже похоронят", – вздыхает родственник.

"Мы были с ним в разных ротах танкового батальона, это была третья волна. Он был очень честным и преданным своему делу, толковый механик, водитель, очень светлый человек. Комбат дал ему позывной "Самурай" за тату, которые у него были", – сказал о нем один из его сослуживцев Николай.

До войны Вячеслав работал в службе безопасности магазина "Новая линия". "Я его знал как доброго человека. Он всегда приходил на помощь, да и свои обязанности выполнял честно. После "Новой линии" он сразу пошел на войну. Для нас всех его гибель большая утрата", – рассказал нам его бывший коллега Артем.

Третий погибший от взрыва – 26-летний Дмитрий Мироненко из Харькова. Нам не удалось связаться с его родными. Судя по фото, Дмитрий из большой семьи, на своей страничке он написал, что у него есть еще два брата.

Напомним, что взрыв в районе Новолуганского произошел утром, около 9:30, 14 февраля. Как рассказали у президента Владимира Зеленского, бойцы подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

Около 9:20 военные перемещались на позициях отделения взвода. Через десять минут раздался взрыв. Спасти никого не удалось. По словам Зеленского, рассматриваются три возможные причины трагедии: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт или халатное отношение военных к службе.

Как отметил президент, остается много вопросов по поводу случившегося: кто устанавливал мины, почему о них не были предупреждены бойцы, были ли там указатели, предупреждающие об опасности. Зеленский дал десять дней на поиск виновных в трагедии.