Ураганный ветер валил деревья, а в Киеве жертвой непогоды стал человек. Фото и видео

В пятницу, 14 января, Украину накрыла непогода. Многие области оказались во власти ураганного ветра, скорость которого превышала 40 км/час, не обошлось без жертв.

Ветер сносил столбы и остановки, валил деревья, а из-за сильного снега было затруднено движение транспорта, произошел ряд аварий. OBOZREVATEL собрал информацию о последствиях ухудшения погоды в стране.

Киев

В столице Украины порывы ветра привели к падению деревьев на дороги и машины. На улице Верховинной одно из них рухнуло на Peugeot, где в тот момент было два человек. Водитель от травм погиб на месте, а пассажира госпитализировали, передает "Телеграф".

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На месте ЧП работали спасатели ГСЧС, полиция и медики.

Харьков

Днем 14 января в городе из-за сильного ветра было решено приспустить украинский флаг на 100-метровом флагштоке, но его все равно разорвало порывами. Флаг заменят на новый и поднимут, как только стихия позволит это сделать.

Как пишет "Суспільне", ветром в Харькове сломало светофор, а на трамвайные рельсы падали ветки деревьев. Кроме того, с одного из зданий упал лист кровли.

Стало также известно, что из-за непогоды в городе не смог сесть самолет из Шарм-эль-Шейха, его перенаправили в Киев. Другие рейсы задерживались.

А в городе Волчанск Харьковской области сильный ветер снес остановку.

Львов

Как передает ТСН, вечером 14 января в городе выпал ледяной снег. Также во Львове видели молнию и слышали раскаты грома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Какой сегодня будет погода, читайте по ссылке.