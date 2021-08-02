Ураган сорвал крышу суда в Первомайске: документы разлетелись по улице. Фото и видео

В Первомайске Николаевской области ураган сорвал крышу со здания суда. Сильным ветром по улице разнесло огромное количество документов.

Соответствующее видео в Facebook-группе "Первомайск-на-Буге" опубликовал пользователь Василий Чемоданов. Также ливнем залило улицы города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как пишет местное издание MK.NEWS, к зданию приехали представители властей. Также в борьбе с последствиями стихии принимали участие сотрудники суда – они вычерпывали воду, залившую крышу.

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Также ливень залил центр города, что привело к образованию пробок на дорогах.

Отметим, что в Закарпатской области днем ранее молния попала в жилой дом, в результате чего здание загорелось.

Пожарным удалось погасить огонь, который охватил площадь в 450 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 1 августа во время непогоды погибли парень с девушкой. Их привалило веткой. По предварительным данным, в дерево попала молния.