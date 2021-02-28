УПЦ МП в 2014 году прикрывала аннексию Крыма – СМИ

Аннексия Крыма в 2014 году происходила под прикрытием Московского патриархата. Все началось с привоза на полуостров христианских святынь "Дары волхвов", хранящихся в Греции.

Об этом говорится в материале "Крым.Реалии" "ФСБ в рясах". Как российские спецслужбы действовали под прикрытием Московского патриархата". Отмечается, что в январе 2014 года Россия привезла указанные святыни в Крым, а вместе с ними прилетела группа россиян, которая провела переговоры с тогда еще спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым и малоизвестным в 2014-м году пророссийским политиком Сергеем Аксеновым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

24 января того же года "Дары волхвов" привезли в Киев под патронатом Русской православной церкви. Оплачивал акцию русский православный олигарх Константин Малофеев.

"Мы принесли сюда честные Дары Волхвов благочестивому народу Украины по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", – заявил тогда настоятель монастыря святого Павла архимандрит Парфений.

Руководил охраной Игорь Гиркин, полковник ГРУ, который использовал псевдоним Стрелков. В Крым везти "Дары волхвов" не собирались, однако планы изменили буквально за день.

"Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл настоял, чтобы в маршрут принесения честных "Даров Волхвов" сюда, в пределах русской церкви, обязательно был включен Крым – Симферополь и Севастополь", – объяснил тогда монах Никодим, насельник монастыря святого Павла.

В материале отмечается, что в составе делегации, кроме Гиркина и Малофеева, были Олег Лебедев, депутат Госдумы России, и Дмитрий Саблин, в то время экс-депутат Госдумы РФ, сенатор Совета Федерации, заместитель главы российской организации "Боевое братство", который позже стал соучредителем движения "Антимайдан" в России.

Уже летом 2014 года МВД Украины открыло на Малофеева уголовное производство по подозрению в создании военизированных или вооруженных формирований.

Владелец реликвии, завезенной на полуостров, настоятель афонского монастыря святого Павла игумен Парфений, также был задействован в акции, и уже через 4 года представители УПЦ МП использовали авторитет Парфения для вбрасывания негативных месседжей по украинской автокефалии.

В материале говорится, что основательница "Центра религиозной безопасности" Татьяна Деркач подтвердила, что российские военные действительно располагались в храмах, где хранили свое оружие. А когда происходил захват украинских военных частей, то россияне брали с собой священников, которые уговаривали военных ВСУ "не воевать против братьев".

В то же время религиовед Дмитрий Горевой отметил, что Константин Малофеев и сейчас продолжает политическую деятельность под прикрытием РПЦ. Он продвигает идеи по содержанию воздействия на близлежащие страны, на сбор, что называется, "русских земель" и восстановления исторической России, как они называют, или второго Советского Союза

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