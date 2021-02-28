УПЦ МП в 2014 году прикрывала аннексию Крыма – СМИ

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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УПЦ МП прикрывала аннексию Крыма в 2014 году, сообщают СМИ

Аннексия Крыма в 2014 году происходила под прикрытием Московского патриархата. Все началось с привоза на полуостров христианских святынь "Дары волхвов", хранящихся в Греции.

Об этом говорится в материале "Крым.Реалии" "ФСБ в рясах". Как российские спецслужбы действовали под прикрытием Московского патриархата". Отмечается, что в январе 2014 года Россия привезла указанные святыни в Крым, а вместе с ними прилетела группа россиян, которая провела переговоры с тогда еще спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым и малоизвестным в 2014-м году пророссийским политиком Сергеем Аксеновым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

24 января того же года "Дары волхвов" привезли в Киев под патронатом Русской православной церкви. Оплачивал акцию русский православный олигарх Константин Малофеев.

Оплачивал акцию Константин Малофеев

"Мы принесли сюда честные Дары Волхвов благочестивому народу Украины по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", – заявил тогда настоятель монастыря святого Павла архимандрит Парфений.

Руководил охраной Игорь Гиркин, полковник ГРУ, который использовал псевдоним Стрелков. В Крым везти "Дары волхвов" не собирались, однако планы изменили буквально за день.

Священник Московского патриархата благословляет Игоря Гиркина

"Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл настоял, чтобы в маршрут принесения честных "Даров Волхвов" сюда, в пределах русской церкви, обязательно был включен Крым – Симферополь и Севастополь", объяснил тогда монах Никодим, насельник монастыря святого Павла.

В материале отмечается, что в составе делегации, кроме Гиркина и Малофеева, были Олег Лебедев, депутат Госдумы России, и Дмитрий Саблин, в то время экс-депутат Госдумы РФ, сенатор Совета Федерации, заместитель главы российской организации "Боевое братство", который позже стал соучредителем движения "Антимайдан" в России.

Уже летом 2014 года МВД Украины открыло на Малофеева уголовное производство по подозрению в создании военизированных или вооруженных формирований.

Владелец реликвии, завезенной на полуостров, настоятель афонского монастыря святого Павла игумен Парфений, также был задействован в акции, и уже через 4 года представители УПЦ МП использовали авторитет Парфения для вбрасывания негативных месседжей по украинской автокефалии.

В материале говорится, что основательница "Центра религиозной безопасности" Татьяна Деркач подтвердила, что российские военные действительно располагались в храмах, где хранили свое оружие. А когда происходил захват украинских военных частей, то россияне брали с собой священников, которые уговаривали военных ВСУ "не воевать против братьев".

В то же время религиовед Дмитрий Горевой отметил, что Константин Малофеев и сейчас продолжает политическую деятельность под прикрытием РПЦ. Он продвигает идеи по содержанию воздействия на близлежащие страны, на сбор, что называется, "русских земель" и восстановления исторической России, как они называют, или второго Советского Союза

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