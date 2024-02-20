'Уникальный личный опыт': почему стоит посетить выставку 'Голоса', открывающую мультимедийное пространство музея 'Голоса мирных'

На днях в Музее истории Киева начнется выставка "Голоса", которая откроет мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с арт-инсталляцией от создателей GOGOLFEST, креативного партнера выставки. Почему ее следует посетить? Есть не менее пяти веских причин присоединиться к этому мероприятию в ближайшее время.

1. Участие в событии всеукраинского масштаба, ведь Музей "Голоса Мирных" является крупнейшим в мире и Украине музеем, собравшим свидетельства людей о пережитом во время российско-украинской войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч живых историй. После лет существования в онлайн-пространстве Музей открывает свое физическое пространство в ответ на запрос времени.

2. Уникальный личный опыт, который погрузит в экспозицию глубоко и объемно, привлекая различные органы ощущений в многомерном мультимедийном пространстве, созданном художниками GOGOLFEST. Каждый посетитель выставки станет не только ее зрителем, но и участником благодаря эффекту присутствия, вовлечённости в единое пространство, созданному видео, аудио и физическим артобъектам.

3. Эксклюзивная возможность прикоснуться к произведениям современных украинских музыкантов и актеров. Это саундинсталляция с объемным пятиканальным звуком, саундтрек к которой написала композитор Яна Шлябанская, использовав настоящие голоса героев Музея "Голоса Мирных". Это поэтически музыкальная композиция от команды актеров "Дах-трио". Это уникальный видеоряд по компиляции документальных кадров, анимации и видеоарту. Их услышат и увидят только посетители выставки "Голоса".

4. Возможность сформировать собственную "дорожную карту" в нынешней точке истории, почувствовать ориентиры и найти для себя ответы на ключевые вопросы: кто я? кто мы? куда мы двигаемся? как не отчаяться?

5. Новые впечатления и знания, которые даст экспозиция как через истории людей, так и через обсуждение важных тем по сохранению национальной памяти, свидетельств для будущего установления справедливости, правды о войне в Украине.

Креативный партнер выставки: GOGOLFEST

Системный партнер: Музей истории города Киев

Организатор: Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Открытие: 22 февраля 2024 года (по приглашениям).

Выставка будет работать для широкого круга посетителей с 23 февраля по 24 апреля 2024 года.