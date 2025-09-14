Уничтожает врага на южном направлении: Порошенко привез дроны Татьяне Черновол

Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал партию дронов и техники в подразделение, где воюет Татьяна Черновол. В бригаду Татьяны кроме дронов также передали комплексы РЭБ "Шатро" на раме, зарядные станции и детектор дронов "Аспирин" – всего на сумму 4 млн грн.

Об этом Порошенко рассказал в своем видеоотчете.

Известная журналистка-расследователь, общественная активистка и участница Революции Достоинства еще перед началом полномасштабного вторжения овладела профессией оператора ПТРК "Стугна". Татьяна была уверена: путин рано или поздно начнет большую войну против Украины. И в первый же день вторжения она пошла уничтожать "Стугнами" бронетехнику россиян на подступах к столице.

Позже Черновол освоила и работу с FPV-дронами. Теперь ее расчет уничтожает врага на юге. Дронов постоянно не хватает – говорит Таня. Государство их для операторов ПТРК обычно не выделяет, поэтому Порошенко регулярно передает для нее партии качественных дронов. На этот раз – это десяти- и пятнадцатидюймовые FPV-дроны, а также партия камикадзе на оптоволокне, которые могут летать на 10 и 15 километров.

Черновол не скрывает радости – говорит, теперь есть чем работать. "Я вам очень благодарна за "оптику". Начала ею работать. Шикарно", – делится впечатлениями военная. "А вот такими штуками – это дрон 15 дюймов, мы лупим по пушкам. Самая дальняя наша пушка, которую мы влупили – 20 километров. Красиво, правда?", – радуется Черновол. Она показывает дрон на оптоволокне: "эта штука влетает в ствол. И она пушку однозначно уничтожает. Поэтому я довольна как слон, потому что боевая работа – это моя жизнь. Это все, чем я живу", – говорит Татьяна Черновол.

"Очень соскучился по нашей Татьяне Черновол, хотя и на связи мы всегда. Сильная, смелая, не боится врага, потому что это враг боится ее, как огня. Вместе с побратимами из 34-й отдельной бригады береговой обороны делает на Херсонщине очень важную работу. В частности, уничтожает арт-установки противника всеми доступными способами. Поэтому мы ей привезли дроны нашего производства с дальностью 10 и 15 км. Сейчас начали производить с дальностью 23 км – обязательно привезем и их. Захватили фактически последние "Мавики" – к сожалению, они больше не поставляются", – заметил Порошенко в соцсетях.

"Для усиления обороны Юга привезли вооружение и для других бригад, которые стоят здесь. Ребятам из 35-й отдельной бригады морской пехоты и 360-й отдельной бригады береговой артиллерии в основном нужны дроны и защита. В грузе есть и то, и другое — РЭБ "Шатро" для защиты техники и детекторы дронов "Аспирин", которые сохраняют жизнь воинов. Как всегда, привезли связь, зарядные станции и компьютерную технику — без этого бригада не может обойтись", – констатирует Порошенко.

Пятый Президент также отметил, что из-за запрета Нацбанка прекращено новое кредитование подрядчиков Вооруженных Сил, которые работают на оборону государства. Поэтому, в частности, производители оперативно-тактических БПЛА "Посейдон" вынуждены прекратить поставки этих разведдронов в войско.

Порошенко приравнял такие действия к диверсии против Украины. "Сегодня мы вынуждены констатировать, что поставки оперативно-тактических беспилотных летательных комплексов дальнего радиуса действия прекращены", – возмутился Порошенко.

"Нет сейчас ничего важнее нашей Армии и наших воинов. Должны их защищать и поддерживать", – отмечает Петр Порошенко.