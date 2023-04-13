Загадочность таинственной русской души заключается в том, что её носители — абсолютно круглые идиоты, законченные садомазохисты, причём это совершенно удивительным образом касается и их удивительной страны.

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Всю свою историю — от варяг до стиляг, от бояр в Ипатьевском монастыре до жертв Ипатьевского дома, от Распутина до путина — "россия-матушка", мать их всех, больше ненавидит чужих детей, чем любит своих собственных.

История мордора – это всегда нескончаемая череда убийств, а ещё — бессмысленных и диких жертв, называемых там самопожертвованием, история тупых винтиков огромного механизма, который из своих и чужих трупов эти винтики так и не сложили.

Мордорская миссия — пугать мир, строго указывая ему КАК НЕЛЬЗЯ, дабы всяк имеющий нос унюхал зловоние последствий. Учуяв, к чему приводят революции и диктатуры, мир стал избегать революций и диктатур. Безумное — непостижимо, но всегда поучительно.

Эту страну нельзя постичь умом, от неё нужно только грамотно шарахаться. Такую варварскую школу следует проходить лишь заочно. Увы: заочно не всегда получается. Иногда она летит с неба с доставкой на дом.

P.S. Предвижу вопрос: ну а как же в таком случае Пушкин? Процитирую учёных: прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал — крещённый абиссинский еврей (фалаша). Кто не верит, погуглите, например, такое: Валерий Бебик Пушкин. В общем, не надо путать РАША и ФАЛАША.