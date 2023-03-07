Умерла пресс-офицер управления ГСЧС Днепра Евгения Дудка, пострадавшая во время ракетной атаки в апреле 2022 года. Фото

Во вторник, 7 марта, спустя 11 месяцев тяжелой борьбы за жизнь и десятки операций, ушла из жизни спикер Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка. Молодая женщина получила тяжелые ранения во время ракетной атаки на аэропорт Днепра в апреле прошлого года.

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О смерти пресс-офицера сообщили в областной ГСЧС, а также муж Евгении, спасатель Игорь Гетало. Коллеги и друзья выразили искренние соболезнования родным умершей.

"Страшная трагедия в семье спасателей Днепропетровщины и всей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям... Нет таких слов в этом мире, чтобы выразить грусть и ужасную боль от страшной потери", – говорится в сообщении ГСЧС.

Евгения Дудка пострадала от обстрела россиян 10 апреля 2022 года. В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по днепровскому аэропорту. Когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий вражеских обстрелов, террористы ударили по аэродрому.

Среди коллег, получивших ранения в тот день, Евгения Дудка пострадала больше всего. С тех пор она боролась за жизнь.

Сначала женщину спасали в украинских медучреждениях, позже ее доставили в клинику в Германии – там Евгения лечилась полгода. В феврале женщину привезли в Украину.

"11 месяцев борьбы, десятки операций... Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах... Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", – такими словами, наполненными болью, простился с женой Игорь Гетало.

На службе о Евгении вспоминают, как о настоящей профессионалке своего дела и искренней патриотке.

"Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области выражают самые искренние соболезнования всем родным и близким Евгении в связи с тяжелой потерей. Царство Небесное и земля ей пухом. Разделяем Ваше горе, скучаем вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби", – написали коллеги.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака России дронами-камикадзе по Хмельницкому ночью 27 февраля унесла жизни двух сотрудников ГСЧС, работавших на месте атаки, когда враг нанес повторный удар. Из-за действий оккупантов погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

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