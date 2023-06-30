Умерла известная волонтер и основательница 'Автомайдана Винничины' Таиса Гайда

В пятницу, 30 июня, в больнице в результате тяжелых ожогов тела скончалась глава общественной организации "Автомайдан Виннитчина" и представитель движения Чесно Таиса Гайда. Она находилась на лечении в Польше.

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Об этом сообщила главная редактор Движения Честно Ирина Федорив в Facebook.

"Таиса Гайда ушла от нас... Я не могу пока это принять и в это поверить. Таких людей просто почти нет... Огромная потеря для страны, огромная потеря для общественного сектора...", – написала Ирина Федорив.

Информацию также подтвердили в общественной организации "Автомайдан Винницкой области", участницей которого была Таиса.

"Мы потеряли Таю... Перестало биться ее мужественное сердце... Она все могла одолеть на своем пути! Она пробивала свет в темных туннелях коррупции и мошенничества на самом высоком уровне! Она помогала фронту, нашим воинам, больным! Она делала миллион важных дел для Украины и для украинцев! Тая любила людей – честных и отважных, какой была сама! Как теперь без Таисы Гайды? Для нас – ее друзей и команды – этот вопрос без ответа еще будет очень долго...", – говорится в сообщении.

О смерти жены сообщил также ее муж Игорь Басюк.

"Покойся с Богом, моя любимая", – написал он.

О похоронах волонтеры обещают сообщить впоследствии.

Известно, что 25 июня Таиса Гайда получила около 70% ожогов тела во время несчастного случая на даче. Об этом писали в местных СМИ, выдвигая разные версии.

В ОО "Автомайдан Винницкой области" отметили, что по словам самой Таисы Гайды, произошедшая с ней трагедия никак не связана с ее профессиональной и общественной деятельностью.

"Об обстоятельствах этой трагедии точно знает только Тая, поскольку рядом с ней в тот момент никого не было. Но, как сообщила сама Таиса, это никак не связано с ее профессиональной и общественной деятельностью. Просим это учесть всех, кто распространяет другую информацию ", – отмечали в общественной организации.

Таису Гайду сначала доставили в областную больницу имени Пирогова, но в тот же день перевезли в один из ожоговых центров Львова.

Волонтер находилась в тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, чтобы спасти ее. А 29 июня женщину из львовской больницы доставили в польское медучреждение, специализирующееся на лечении подобных травм. Об этом сообщило местное издание Vinbazar.

Кем была Таиса Гайда

Таисия Гайда была одной из спикеров Винницкого Евромайдана.

После аннексии Крыма в 2014 году она занялась волонтерством и заботилась о семьях крымских татар, которые приезжали в Винницу.

В 2016 году Таиса Гайда стала одним из инициаторов протестов против тогдашнего начальника главного управления Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова, обвинявшегося в сепаратизме и участии в параде 9 мая в оккупированном Крыму. В 2023 году украинские спецслужбы обнаружили связи Антона Шевцова с ФСБ.

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