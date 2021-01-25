Умерла еще одна жертва пожара в доме престарелых Харькова

Жертв пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове стало больше. В понедельник, 25 января, выяснилось, что в больнице скончался мужчина, эвакуированный из здания.

Об этом сообщает "Сегодня". Издание ссылается на комментарии от управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что причиной смерти постояльца сгоревшего пансионата "Золотое время" стал стресс.

Так, вследствие пожара всего погибли 16 человек.

Напомним, что ранее суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога всех четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.