Умер участник АТО с Волыни, который долго боролся с тяжелой болезнью. Фото

В четверг, 10 июня, остановилось сердце участника Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, жителя Ковеля Волынской области Ивана Мединцева. Мужчина долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Печальной вестью поделился руководитель Волынского областного отделения союза участников боевых действий в АТО "Побратими України" Юрий Ганджала в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сегодня трагический день, к сожалению, безвременно ушел из жизни в вечность наш побратим Иван Мединцев. Искренние соболезнования семье и вечная память Ивану. Ты навсегда останешься в наших сердцах", – написал он.

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Известно, что Иван Мединцев вступил в ряды украинской армии во время первой волны мобилизации в 2014 году.

А уже через два года, во время прохождения военной службы, у него обнаружили злокачественное новообразование на шее. Местное издание "ВолиньPost" отметило, что мужчина сначала пожаловался на подозрительную гульку на шее.

Тогда, в 2016-м, один из ковельских медиков посоветовал Мединцеву просто делать "примочки и компрессы". В то же время опухоль увеличивалась и впоследствии Белорусские врачи поставили диагноз: лимфома Ходжкина с поражением органов.

В 2018 году родные Ивана обращались за помощью к волонтерам и всем украинцам. Мужчина прошел шесть курсов химиотерапии и лучевую терапию, однако избежать рецидива болезни ему не удалось и она перешла в четвертую стадию.

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