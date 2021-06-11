Умер участник АТО с Волыни, который долго боролся с тяжелой болезнью. Фото
В четверг, 10 июня, остановилось сердце участника Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, жителя Ковеля Волынской области Ивана Мединцева. Мужчина долгое время боролся с тяжелой болезнью.
Печальной вестью поделился руководитель Волынского областного отделения союза участников боевых действий в АТО "Побратими України" Юрий Ганджала в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Сегодня трагический день, к сожалению, безвременно ушел из жизни в вечность наш побратим Иван Мединцев. Искренние соболезнования семье и вечная память Ивану. Ты навсегда останешься в наших сердцах", – написал он.
Известно, что Иван Мединцев вступил в ряды украинской армии во время первой волны мобилизации в 2014 году.
А уже через два года, во время прохождения военной службы, у него обнаружили злокачественное новообразование на шее. Местное издание "ВолиньPost" отметило, что мужчина сначала пожаловался на подозрительную гульку на шее.
Тогда, в 2016-м, один из ковельских медиков посоветовал Мединцеву просто делать "примочки и компрессы". В то же время опухоль увеличивалась и впоследствии Белорусские врачи поставили диагноз: лимфома Ходжкина с поражением органов.
В 2018 году родные Ивана обращались за помощью к волонтерам и всем украинцам. Мужчина прошел шесть курсов химиотерапии и лучевую терапию, однако избежать рецидива болезни ему не удалось и она перешла в четвертую стадию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в реанимации винницкой больницы 1 июня умер боец полка "Азов" Валерий Алмазов. Мужчина с позывным Легионер не смог оправиться от тяжелых травм и ожогов, которые получил в ДТП.
2 июня стало известно, что в Киеве от онкозаболевания умер 26-летний морпех ВСУ, сержант Денис Позихайлов, который участвовал в войне на Донбассе.
А 5 июня внезапно остановилось сердце 58-летнего старшего лейтенанта Александра Павлюка (Чак), который был заместителем командира "Азова" по тылу.