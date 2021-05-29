Умер консул Украины в США
Умер Почетный консул Украины в м.Детройт Богдан Федорак. Он работал на этой должности с 2001 года.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США и выразили свои соболезнования.
"С глубокой скорбью восприняли известие, что скончался Почетный консул Украины в м.Детройт Богдан Федорак. Выражаем наши соболезнования семье, друзьям и близким господина Богдана", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Богдан Федорак работал Почетным консулом Украины с 2001 года. Был общественным деятелем, президентом Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки, президентом Украинского Культурного центра "Уоррен" штата Мичиган, вице-президентом Украинской-Американской Фонда Свободы.
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