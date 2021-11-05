Умер 37-летний ветеран АТО, который прошел Иловайский котел

Утром 5 ноября во Львове умер ветеран АТО Юрий Досяк, который прошел Иловайский котел и был 119 дней в плену боевиков в Донецке. В последние дни он находился на лечении с обширной двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19.

О смерти ветерана АТО сообщили во Львовском центре предоставления помощи участникам боевых действий. Юрию было всего 37 лет.

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юрий Досяк. Юрий - боец-добровольец батальона "Донбасс", выживший в Иловайске, вернулся из плена... но к сожалению, здесь недуг оказался сильнее...Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Вечная память!", - говорится в сообщении.

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Как сообщает издание Zaxid, Юрия Досяка госпитализировали с обширной двусторонней пневмонией. Мужчина был под аппаратом искусственной вентиляции легких, неделю пролежал в медицинской коме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа 2014 года начались первые бои за Иловайск – один из стратегически важных объектов Донбасса. Битва за Иловайск стала одним из переломных моментов войны, после которого Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне.

Тяжелые человеческие потери вынудили украинскую власть заключить так называемое Минское перемирие в рамках контактной группы Украина – Россия – ОБСЕ с привлечением представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".