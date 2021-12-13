Уменьшить количество аварий на дорогах поможет фиксация нарушений ПДД на мобильное приложение – законопроект 5798

В понедельник, 13 декабря, на подкомитете по вопросам законодательства об административных правонарушениях Комитета по правоохранительной деятельности по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины рассмотрен законопроект, предусматривающий уменьшение аварий на дорогах. Благодаря фиксации нарушений ПДД на мобильное приложение, скорость реагирования и наказания нарушителей планируется увеличить в несколько раз.

На рассмотрение подкомитета законопроект 5798 подали 34 народных депутата Украины. Подкомитет проходил под председательством заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслава Медяника.

Законопроект 5798 предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение. Первоначально планируется запустить фиксацию таких правонарушений:

Видео дня

1. Проезд на красный свет светофора

2. Сечение двойной полосы

3. Проезд по полосе общественного транспорта

4. Проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал

5. Препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи.

Планируется, что снятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы. В свою очередь правонарушителю высылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.

Эксперты уверены, что такое нововведение значительно ускорит реагирование полиции на правонарушения, а водители станут более осмотрительными на дороге, зная, что их правонарушения могут быть зафиксированы в любой момент. Также эксперты отмечают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей. Ведь приложение не фиксирует, кто сейчас находится за рулем мажор, депутат или высокопоставленный чиновник, поэтому будет фиксировать абсолютно все нарушения ПДД.

Также отмечается, что благодаря мобильному приложению нарушения будут фиксироваться даже в самых отдаленных уголках Украины. В городках и поселках, где не планируется установка камер фиксации в ближайшие годы, люди смогут самостоятельно фиксировать нарушения, являющиеся реализацией права граждан на реальное народовластие.

В Министерстве внутренних дел Украины поддерживают законопроект 5798. В МВД уверены, что благодаря нововведениям удастся повысить грамотность водителей в знании ПДД и, главное, уменьшить количество смертей на украинских дорогах.

15 декабря, в среду, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на очередном заседании рассмотрит указанный проект закона №5798.