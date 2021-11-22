Улица Яворницкого в Днепре стала номинантом престижной премии лучших современных архитектурных объектов в Европе

Проект реконструкции улицы Яворницкого в Днепре стал номинантом премии Миса ван дер Роэ . Это премия лучших современных архитектурных объектов Европы. Церемонию награждения проводят раз в два года, так что в номинацию попали те проекты, которые реализовали в течение 2020 и 2021 годов. Победителей объявят весной 2022-го.

В конце ноября 2020 года в Днепре открыли улицу Яворницкого после масштабной реконструкции — она превратилась в инклюзивное пешеходное пространство. Здесь устроили семь террас с разными зонами досуга: есть терраса со стульями и столами, зона с разными качелями, так называемая зона солярия со специальными шезлонгами. Также сделано архитектурное освещение, высажено около сотни двадцатилетних дубов и более 6 тыс. кустов.

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Кстати, международное архитектурное сообщество не впервые отмечает проекты, реализуемые в Днепре. В начале 2020 года проект освещения бульвара искусств на улице Короленко стал победителем в ежегодном конкурсе светового дизайна "LIT Awards" — глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна. Первенство уникальной днепровской улицы присудили в категории Landscape Lighting (пейзажное освещение) — на уровне с, в частности, Музеем в Чандэ, мостом Хэбэй Янча в Пекине и площадью Wessels в Осло.